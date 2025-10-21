وی با تأکید بر سخنان رهبری، ورزشکاران را تزریق‌کننده امید به جامعه معرفی کرد.

نماینده ولی فقیه با تبریک صمیمانه به ورزشکاران بابت کسب موفقیت‌های ارزشمند، به نقش محوری آن‌ها در تقویت روحیه عمومی جامعه اشاره کرد.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری دو عنصر حیاتی امید و اراده را ستون‌های اصلی موفقیت فردی و اجتماعی برشمرد و تأکید کرد که دشمنان این دو عنصر را به صورت هدفمند مورد تهاجم قرار داده‌اند.

وی با یادآوری دیدار رهبر معظم انقلاب با مدال‌آوران، تأکید کرد که ورزشکاران در واقع امید را به جامعه تزریق می‌کنند.

نماینده ولی فقیه به ورزشکاران توصیه شد که قدر جایگاه خود را بدانند، چرا که بنا بر فرمایش رهبری، مدال‌آوری پایان راه نیست، بلکه آغاز راه است و ابراز امیدواری کرد که قله‌های بیشتری فتح شده و پرچم ایران به اهتزاز درآید.

در ادامه این نشست، نمایندگان ورزشکاران به بیان برخی از چالش‌های موجود در مسیر قهرمانی پرداختند. آقای قورچی بیگی به طور خاص به وضعیت ورزش نابینایان اشاره کرد و گفت که متأسفانه همچنان سالن تخصصی برای شطرنج نابینایان وجود ندارد و این حوزه مغفول مانده است. وی از کمیته پارالمپیک درخواست توجه ویژه به این رشته را مطرح کرد.

همچنین، در حوزه حمایت‌های مالی، به پرهزینه بودن رشته پینگ پنگ اشاره شد و ذکر شد که فدراسیون تنها هزینه مربوط به رقابت‌های آسیایی را پوشش می‌دهد و در هیأت تنیس روی میز استان، اسپانسری برای حمایت مستمر از ورزشکاران وجود ندارد.

در این بخش، همچنین از حمایت مالی و معنوی خانواده‌ها به عنوان یک پشتوانه مهم یاد شد.