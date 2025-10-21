مدیرعامل بانک مسکن با تاکید بر نقش اجتماعی این بانک، از پرداخت سریع و به موقع سهم‌الشرکه‌های نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: تامین مالی ساخت مسکن یکی از اولویت‌های اصلی بانک در حمایت از اقشار مختلف است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه بانکداری در بانک مسکن فراتر از کسب و کار مالی و رسالتی اجتماعی است، گفت: «تامین مالی نهضت ملی مسکن با وجود محدودیت‌ها و تنگناهای بانکی به‌صورت مستمر و به موقع در حال انجام است.»

به گفته مدیرعامل بانک مسکن، این بانک با استفاده از منابع قرض‌الحسنه، اقدام به ساخت ۲۹ مدرسه در مناطق محروم و دو مدرسه دیگر در نقاط مختلف کشور کرده است. همچنین تجهیز مراکز درمانی و حمایت از بیماران، از جمله اقدامات دیگر بانک در حوزه مسئولیت اجتماعی است.

خورسندیان به حمایت از مراکز درمانی، خیریه‌ها، آسیب‌دیدگان بلایای طبیعی و انجمن نابینایان اشاره و اعلام کرد این خدمات بخشی از تلاش‌های بانک مسکن برای رفاه و بهبود شرایط زندگی هموطنان است.

این گزارش حاکی از تلاش بانک مسکن برای ایفای نقش موثر در توسعه مسکن و حمایت از اقشار مختلف جامعه است که با وجود چالش‌های اقتصادی و بانکی همچنان ادامه دارد.