در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال آذربایجانغربی، تیم پرسپولیس حاجی خوش مهاباد فردا در ورزشگاه آزادی این شهر میزبان پاس ارومیه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این دیدار از ساعت ۱۵ برگزار میشود و یکی از مسابقات مهم هفته هجدهم به شمار میرود.
همچنین تیم شهرداری گوگ تپه، دیگر نماینده مهاباد، در این هفته به مصاف تیم شهدای شاهیندژ خواهد رفت. این دیدار در شهر شاهیندژ برگزار میشود.
در جدول ردهبندی لیگ، تیم شهرداری گوگ تپه با ۲۷ امتیاز در جایگاه چهارم قرار دارد و پرسپولیس حاجی خوش با ۲۴ امتیاز در رده هفتم ایستاده است.
این مسابقات با رقابت نزدیک تیمها همچنان جذابیت بالایی برای هواداران فوتبال منطقه دارد.