شهردار ورامین از آغاز ساخت پنج مجموعه آموزشی در این شهر خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، ۵۴ کلاس درس به ظرفیت مدارس ورامین افزوده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا مومنی گفت: مدیریت شهری ورامین در راستای رفع کمبود سرانه آموزشی و حمایت از توسعه زیرساخت‌های تحصیلی، احداث ۵ مدرسه جدید در نقاط مختلف شهر را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: بر اساس اعلام مسئولان، مکان‌یابی این پروژه‌ها با هماهنگی آموزش‌وپرورش و در مناطقی انجام شده که بیشترین نیاز به فضای آموزشی در آن‌ها وجود دارد.

شهردار ورامین بیان کرد: تا کنون اقدامات اجرایی مربوط به دو مدرسه نهایی شده و عملیات ساخت نخستین مدرسه با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان از ابتدای سال آینده آغاز خواهد شد و در مجموع، این ۵ واحد آموزشی شامل سه مدرسه ۱۲ کلاسه و دو مدرسه ۹ کلاسه است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال آینده تکمیل و در اختیار آموزش‌وپرورش قرار گیرد.

وی اعلام کرده است که اجرای این طرح‌ها در چارچوب تعهدات این مجموعه در حوزه مسئولیت اجتماعی و با هدف ارتقای سطح خدمات آموزشی به شهروندان انجام می‌شود و پس از تکمیل، مدارس به صورت کامل در خدمت دانش‌آموزان و نظام آموزشی شهر قرار خواهند گرفت .