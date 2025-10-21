در مراسمی با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت ارتباطات، شهاب حیدری به عنوان رئیس جدید فناوری اطلاعات لرستان معرفی شد.

بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، گسترش پوشش اینترنت پرسرعت و تسریع در اجرای طرح ملی فیبر نوری در استان تأکید شد.

جواد غلام‌پور افزود: هدف از تغییرات مدیریتی، سرعت بخشیدن به روند اجرای پروژه‌های دولت هوشمند و افزایش سهم استان‌ها از خدمات دیجیتال کشور است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت ارتباطات در مراسم معارفه رئیس جدید فناوری اطلاعات لرستان

در ادامه، شهاب حیدری به عنوان رئیس جدید فناوری اطلاعات لرستان معرفی و از زحمات مجتبی صارمی مدیر کل سابق قدردانی شد.

حیدری نیز بر همکاری نزدیک با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای تحقق تحول دیجیتال در استان تأکید کرد.