معارفه رئیس جدید فناوری اطلاعات لرستان
در مراسمی با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت ارتباطات، شهاب حیدری به عنوان رئیس جدید فناوری اطلاعات لرستان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت ارتباطات در مراسم معارفه رئیس جدید فناوری اطلاعات لرستان بر توسعه زیرساختهای ارتباطی، گسترش پوشش اینترنت پرسرعت و تسریع در اجرای طرح ملی فیبر نوری در استان تأکید شد.
جواد غلامپور افزود: هدف از تغییرات مدیریتی، سرعت بخشیدن به روند اجرای پروژههای دولت هوشمند و افزایش سهم استانها از خدمات دیجیتال کشور است.
در ادامه، شهاب حیدری به عنوان رئیس جدید فناوری اطلاعات لرستان معرفی و از زحمات مجتبی صارمی مدیر کل سابق قدردانی شد.
حیدری نیز بر همکاری نزدیک با دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی برای تحقق تحول دیجیتال در استان تأکید کرد.
در لرستان تا کنون هزار و ۵۶۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات وصل شدهاند، همچنین ۱۴ هزار و ۷۰۰ مشترک از طریق فیبر نوری منازل و کسب و کارها به اینترنت پر سرعت متصل شدهاند.