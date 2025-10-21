به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان رامسر از دستگیری ۴۰ متهم در اجرای طرح مقابله با سرقت بمدت ۳ روز در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ مصطفی بابایی با اعلام این خبر گفت: طرح مقابله با سرقت به منظور کشف و سرقت‌ها در نقاط آلوده و جرم خیز، توسط ماموران انتظامی با اکیپ خودرویی، موتوری و بکارگیری نیرو‌های تحت امر در سطح شهر و روستا به اجرا در آمد.

وی افزود: در اجرای این طرح، ماموران این فرماندهی موفق به دستگیری ۴۰ متهم و تعداد ۴۲ فقره پرونده‌های کشف شده بر مبنای ارتباط خبر شدند.

سرهنگ بابایی با اشاره به اظهار رضایتمندی شهروندان و مسئولان شهرستان از اجرای این طرح، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات در زمینه امنیتی، فروش و مصرف مواد مخدر، سرقت، جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ با ما در میان بگذارند.