پیوستن شهردار تبریز به پویش ملی به ساز مدرسه بساز مدرسه
شهردار تبریز با پیوستن به پویش ملی بهساز مدرسه بساز مدرسه از ارائه لایحه اعمال تخفیفات ویژه شهرداری به شورای اسلامی شهر برای مشارکت کنندگان در این پویش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،به دنبال اعلام رئیس جمهور مبنی بر پرداخت یک ماه حقوق و ماهانه پنج میلیون تومان برای مشارکت در پویش مدرسهسازی شهردار تبریز نیز با پرداخت ۵۰ درصد حقوق مهرماه خود به این پویش پیوست.
یعقوب هوشیار در جلسه مدیران شهرداری تبریز با اعلام این خبر اظهار کرد: موضوع مدرسه سازی به عنوان یکی از عمده زیرساختهای آموزشی میتواند با هدف گذاری دقیق از بروز بسیاری از مسائل اجتماعی جلوگیری کند چرا که بستر آموزش و گستره فرهنگی موضوعی حائز اهمیت است.
وی با اشاره به سیاستهای شهرداری تبریز در خصوص رونق هر چه بیشتر این پویش یادآور شد: شهرداری تبریز درصدد آماده سازی لایحهای مبنی بر اعمال تخفیف عوارض پروانه ساختمانی برای آن دسته از خیران و انبوه سازانی است که در زمینه مدرسه سازی پیشگام بوده و اقدام کنند.
هوشیار ادامه داد:بر این اساس بخشی از مبلغ هزینهکرد در زمینه مدرسه سازی میتواند در قالب تخفیف پروانه ساختمانی برای خیران عزیز اعمال شود.
شهردار تبریز همچنین از اختصاص ۵۰ درصد از حقوق مهرماه خود برای مشارکت در پویش مدرسه بساز خبر داد و گفت: احداث مدرسه ۱۲ کلاسه در حوزه شهرداری منطقه ۹ آغاز شده و در ادامه این رویکرد نیز افزایش تعداد این مدرسهها در سطح شهر در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به رویکرد اجتماعی و فرهنگی مدیریت شهری تبریز در دوره جاری خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم هزینه کرد در زمینههای فرهنگی و افزایش بسترهای فعالیتهای این چنین مانع از بروز بسیاری از مسائل و چالشهای اجتماعی در آینده خواهد بود.