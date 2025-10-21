دیدار تدارکاتی ملی پوشان فوتبال بانوان ایران برابر هند بابرتری نمایندگان کشورمان به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان برای شرکت در تورنمنت سه جانبه به هند سفر کرده است، بعدازظهر امروز (سه شنبه ۲۹ مهر) در نخستین دیدار از این تورنمنت از ساعت ۱۶ به وقت تهران در ورزشگاه جواهر لعل نهرو به مصاف میزبان (هند) رفت و در نهایت این بازی با نتیجه دو بر صفر به سود ملی پوشان کشورمان به پایان رسید.

سارا دیدار هر دو گل ایران را به ثمر رساند.

دومین دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان برابر نپال روز جمعه دوم آبان از ساعت ۱۸ به وقت محلی و ساعت ۱۶ به وقت تهران در ورزشگاه جواهر لعل نهرو برگزار خواهد شد.