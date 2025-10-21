پخش زنده
امروز: -
در این طرح کارشناسان ایمنی شرکت گاز استان تهران با حضور در مدارس و اجرای برنامههای آموزشی در جهت ارتقای ایمنی و مصرف بهینه گاز به دانش آموزان، چند دانش آموز را به عنوان همیار گاز انتخاب و به دیگر دانش آموزان معرفی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در طرحی آموزشی، کارشناسان ایمنی شرکت گاز استان تهران با حضور در مدارس، برنامههای آموزشی ویژهای برای ارتقای ایمنی و مصرف بهینه گاز برگزار کردند. در این برنامه، چند دانشآموز به عنوان «همیار گاز» انتخاب شده و به سایر دانشآموزان معرفی شدند تا نقش فعال در فرهنگسازی مصرف ایمن و بهینه گاز ایفا کنند.