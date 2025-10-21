سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در نخجوان از نمایشگاه محصولات خانواده‌های دارای فرزندان معلول، زندانیان زندان نخجوان و کودکان مبتلا به اوتیسم و موزه فرش نخجوان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ عزیز منصوری سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در نخجوان امروز سه شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ از نمایشگاه محصولات خانواده‌های دارای فرزندان معلول، زندانیان زندان نخجوان و کودکان مبتلا به اوتیسم بازدید کرد.

در بازدید از غرفه کودکان مبتلا به اوتیسم اثر نقاشی یکی از کودکان با مضمون فلسطین و بیت المقدس خریداری شد.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران همچنین با استقبال خانم اولویه مدیر موزه فرش نخجوان از این موزه هم در کاخ حیدر علیف بازدید کرد.

در موزه فرش نخجوان قالیچه‌هایی با مضمون عباس میرزای قاجار و رستم و سهراب شاهنامه و یکی از حکایت‌ها و داستان‌های حافظ شیرازی نیز به نمایش درآمده است.