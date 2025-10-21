انفجار گاز در منزل مسکونی در شهرستان آمل، یک فوتی و ۷ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ انفجار گاز در منزل مسکونی در شهرستان آمل، یک فوتی و ۷ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران؛ در ساعت ۱۴:۱۷ امروز سه شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ خبر این حادثه به مرکز پیام اورژانس آمل اعلام شد و ۳ دستگاه آمبولانس به محل حادثه در شهرستان آمل اعزام شدند.

دراین حادثه که گفته شد بر اثر انفجار آبگرمکن منزل اتفاق افتاد، یک خانم متاسفانه در دم جان باخت و ۷ نفر مصدوم شدند.

همه مصدومان پس از اعزام به بیمارستان ۱۷ شهریور شهرستان آمل و انجام اقدامات اولیه با انجام هماهنگی‌های لازم با بالگرد و اتوبوس آمبولانس به مرکز سوختگی زارع در شهرستان ساری منتقل شدند.