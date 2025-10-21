پخش زنده
امروز: -
سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری فاتب از دستگیری دو سارق تلفن همراه با گلوله پلیس در شمال پایتخت زمین گیر شدند.
به گزارش خبرنگار خبر گزاری صدا و سیما، سرهنگ داود زندی گفت:با بررسی صحنههای سرقت و جمعآوری اطلاعات شهروندان، مشخصات ظاهری متهمان شناسایی شد.
وی ادامه داد: تیمهای عملیاتی کلانتری ۱۰۱ تجریش با کار اطلاعاتی خود موفق شدند متخلفان را شناسایی و پس از یک تعقیب و گریز این متخلفان را با شلیک گلوله متوقف کنند.
سرهنگ زندی افزود: پس از بازجویی، متهمان به ۲۰ فقره سرقت اعتراف کردند و چندین شاکی نیز شناسایی شدند.