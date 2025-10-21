مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: آسمان غالب مناطق استان ابری و مه آلود بوده و بارش باران گاهی به صورت رگبار پیش بینی می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مجید کوهی گفت: براساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، با نفوذ سامانه بارشی در نیمه شمالی استان شاهد آسمانی ابری و مه آلود همراه وزش باد و بارش باران ریزه و باران خواهیم بود.

وی افزود: از عصر امروز ۲۹ مهر با تداوم فعالیت سامانه بارشی و تقویت جریانات شمالی تا اواخر وقت فردا (چهارشنبه ۳۰ آبان) ضمن وزش باد خزری و کاهش دمای هوا، آسمان غالب مناطق استان ابری و مه آلود بوده و بارش باران گاهی به صورت رگبار و رعد و برق و در ارتفاعات استان بصورت بارش برف انتظار می‌رود.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: عمده بارش‌ها در نیمه شمالی استان و نوار شرقی و نواحی منتهی به کوهستان سبلان پیش بینی می‌شود.

کوهی با تاکید بر توجه افراد به توصیه‌های هشدار سطح زرد هواشناسی، افزود: از روز پنج شنبه (۱ آبان) ضمن کاهش ابرناکی جوی پایدار تا اواسط هفته آینده انتظار می‌رود.