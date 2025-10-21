پخش زنده
در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با موضوع «ظرفیتها و چالشهای تجارت غیرنفتی کشور»، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیسکل سازمان توسعه تجارت، و محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، از لزوم حرکت به سمت تجارت دادهمحور، روابط برد– برد و توسعه بازارهای هدف سخن گفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، میهمانان برنامه با اشاره به اجرای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، هوشمندسازی صادرات، تقویت زیرساختهای لجستیکی و حمایت از صنایع با ارزش افزوده بالا را راهحل اصلی جهش در صادرات غیرنفتی کشور دانستند.
مشروح گفتگوهای این برنامه را در ادامه می بینید:
آقای دهقان، شعار امسال روز ملی صادرات «تجارت هوشمندانه، تولید صادراتمحور» بود. منظور از تجارت هوشمندانه چیست و قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
دهقان: در حوزه صادرات، چند بُعد مهم وجود دارد که تقویت آنها میتواند شعار «تجارت هوشمندانه» را محقق کند. یکی از این ابعاد، شناسایی بازارهای هدف و کالاهای دارای ظرفیت بالا برای صادرات است. باید از دادهها و اطلاعات اقتصاد داخلی و کشورهای هدف استفاده کنیم تا بدانیم چه کالاهایی و در کدام بازارها میتوانند حضور مؤثر داشته باشند.
بعد دوم، روابط تجاری برد-برد با کشورهای دیگر است. تجارت فقط افزایش صادرات به یک کشور نیست؛ گاهی یک توافق یا قرارداد خوب و هوشمندانه میتواند برای دو طرف منافع زیادی ایجاد کند. مثلاً موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نمونهای از همین همکاری است. این موافقتنامه که از ۲۵ اردیبهشت اجرایی شد، باعث رشد بیش از ۲۰ درصدی تجارت ما با این منطقه شده است. بنابراین، یافتن کانالهایی که بتوانند با بهینهترین شکل ممکن تجارت ما را توسعه دهند، همان «هوشمندی» است که باید در تجارت کشور ایجاد شود.
الان در عمل، تا چه اندازه این روند هوشمندانه اجرا میشود؟
دهقان: در سازمان توسعه تجارت تلاش میکنیم دقیقاً با همین رویکرد حرکت کنیم. دفتر مطالعات کالایی را برای همین منظور احیا و فعال کردهایم تا بازارها را بازشناسی کنیم و برای هر کالای صادراتی نقشه راه مشخصی داشته باشیم.
باید بدانیم هر کالا چه میزان ظرفیت تولید در کشور دارد، در چه بازارهایی قابلیت فروش دارد و برای نفوذ در هر بازار، چه استراتژیای باید بهکار بگیریم؛ از عرضه در زنجیره نهایی تا حلقه عمدهفروشی یا تفاهمنامههای دوجانبه. یکی از مشکلات گذشته این بود که وقتی صادرات کالایی کاهش مییافت تازه به دنبال علت میرفتیم؛ در حالی که باید پیش از وقوع مشکل، با پایش مداوم دادهها و تحولات بازار واکنش بهموقع نشان دهیم.
به نظر میرسد این اقدامات پیشنیاز تجارت حرفهای است، درست است؟
دهقان: دقیقاً همینطور است. کشورهایی که به تجارت ۵۰۰ یا هزار میلیارد دلاری رسیدهاند، بر پایه همین استراتژیها حرکت کردهاند. حتی برای حفظ یک بازار کوچک ۵ میلیارد دلاری، همه دستگاههایشان بسیج میشوند. ما هنوز به آن مرحله نرسیدهایم، اما اگر برنامهمحور، استراتژیک، دقیق و با حمایت همهجانبه از صادرکننده عمل کنیم، میتوانیم تجارت کشور را متناسب با ظرفیتهای واقعی ایران افزایش دهیم.
آقای لاهوتی، با توضیحاتی که آقای دهقان دادند، اگر این ابزارها لازمه تجارت هستند، پس ما چطور تاکنون صادرات داشتهایم؟
لاهوتی: بله، همانطور که اشاره کردند، هوشمندسازی تجارت خارجی باید به هدف اصلی کشور تبدیل شود. آمارها نشان میدهد میانگین ارزش صادرات ما حدود ۳۵۰ دلار به ازای هر تُن است؛ یعنی بخش عمده صادرات ما مواد خام یا نیمهخام با ارزش افزوده پایین است. در مقابل، واردات ما حدود ۱۵۰۰ دلار به ازای هر تُن ارزش دارد، یعنی مواد اولیه وارد میکنیم و محصولات خام صادر میکنیم. برای تغییر این وضعیت باید به سمت بازارهای جدید و تجارت دوطرفه حرکت کنیم، مثل اوراسیا.
آمارها نشان میدهد تجارت با اوراسیا در سال گذشته ۱۶ درصد رشد داشته که نتیجه همین موافقتنامه و عضویت ایران است.
این رشد به دلیل کاهش تعرفههاست، درست است؟
لاهوتی: بله، یکی از عوامل اصلی همین تعرفههاست. ما در رقابت با کشورهایی مثل ترکیه که عضو سازمان جهانی تجارت هستند، هزینه بیشتری پرداخت میکنیم و عملاً مجبوریم ارزانتر بفروشیم تا رقابتپذیر بمانیم. بنابراین، اگر بخواهیم صادرات هوشمند داشته باشیم، باید از صنایع پاییندستی حمایت کنیم، زنجیره تولید با ارزش افزوده بالا ایجاد کنیم و زیرساختهای لازم را گسترش دهیم.
اگر قرار است حجم تجارت خارجی ما از ۵۷ میلیارد دلار به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد، باید همزمان حملونقل، گمرک، بنادر و بازارها را نیز تقویت کنیم تا صادرات پایدار و رقابتی شود.
آقای دهقان، درباره اتحادیه اوراسیا گفتید؛ وضعیت فعلی تجارت ما با این اتحادیه چگونه است؟
دهقان: از ۲۵ اردیبهشتماه موافقتنامه تجارت آزاد اجرایی شد. تا قبل از آن، تجارت ترجیحی بود و فقط بخشی از کالاها تخفیف تعرفه داشتند، اما حالا ۸۷ درصد کد تعرفهها صفر شده است.
این موضوع استقبال زیادی از سوی بخش خصوصی ایجاد کرده و رسانهها، بهویژه صدا و سیما، نقش مؤثری در اطلاعرسانی داشتند. رشد صادرات به اوراسیا در بعضی ماهها به ۲۰ درصد هم رسید و در مجموع ششماهه امسال حدود ۱۶ درصد رشد نسبت به سال قبل ثبت شده است. بهویژه صادرات به ارمنستان که ۳۵ درصد افزایش داشته. این نشان میدهد که فضا برای تجارت با اوراسیا باز و امیدوارکننده است.
آیا ظرفیت بخش خصوصی در همین حد است یا امکان گسترش بیشتری دارد؟
دهقان: ظرفیت بسیار بالاتر است. در حال حاضر فقط موانع تعرفهای حذف شده، اما هنوز موانع غیرتعرفهای وجود دارد؛ مثلاً تفاوت استانداردها که مانع ورود برخی کالاها به بازار اوراسیا میشود. با همکاری گمرک، استاندارد، قرنطینه، سازمان غذا و دارو و سایر دستگاهها در قالب کمیتههای مشترک، در حال رفع این موانع هستیم.
همچنین در حال پیگیری تبادل الکترونیکی اطلاعات گمرکی و گواهی مبدأ هستیم تا سرعت کار بالا برود. در بخش لجستیک هم پروژههایی مثل راهآهن رشت–آستارا میتواند نقش مهمی در اتصال ریلی به اوراسیا ایفا کند.
تجارت اتحادیه اوراسیا حدود ۸۰۰ میلیارد دلار است. اگر فقط ۳ تا ۵ درصد از آن را در سالهای آینده به خود اختصاص دهیم، رقم بسیار قابلتوجهی خواهد بود.
آقای لاهوتی، با توجه به اقدامات دولت، آیا سرعت کارها کافی است و آیا زیرساختها میتواند ظرفیت بخش خصوصی را بالا ببرد؟
لاهوتی: کارهای خوبی انجام شده و بخش خصوصی هم در حال بهروزرسانی خود با شرایط جدید است. یکی از موضوعات مهم، آموزش و اطلاعرسانی درباره بازارهای جدید است. خوشبختانه در انتخاب کالاهای مشمول تعرفه صفر، هدفگذاری دقیقی انجام شده و اعتراض زیادی از صنایع نداشتیم. حجم تجارت در بازار اوراسیا بهقدری بالاست که اگر حتی ۵ درصد از آن را جذب کنیم، معادل کل صادرات سال گذشته کشور خواهد بود.
البته در سالهای نخست نباید انتظار جهش بزرگ داشت، اما میتوان گفت این موافقتنامه میتواند تا ۲۰ درصد بر تجارت خارجی ما اثر مثبت بگذارد.
آیا بخش خصوصی همزمان با آمادهسازی زیرساختها، مطالعات بازارهای هدف را آغاز کرده است؟
لاهوتی: بله، در این زمینه، نقش اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت در آموزش، حمایت و آشنایی صادرکنندگان با بازارها بسیار مهم است؛ از جمله حضور در نمایشگاههای بینالمللی، استفاده از ظرفیت رایزنهای بازرگانی در کشورهای هدف و تقویت ارتباط میان اتاق و رایزنان. اگر این ارتباط شبکهای و مستمر برقرار شود، اطلاعرسانی دقیقتری انجام خواهد شد و بنگاههای ما میتوانند با شناخت بیشتر وارد بازارهای جدید شوند.