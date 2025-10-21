به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری فارس گفت: به دلیل وقوع زلزله در روز‌های دوشنبه و سه شنبه در شهرستان سپیدان، مدارس این شهرستان روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

غلامرضا غلامی افزود: به دلیل وقوع زلزله در ۲ روز متوالی در مقیاس‌های چهار و چهار و هفت دهم ریشتر در سپیدان جلسه ستاد مدیریت بحران در این شهرستان برگزار شد.

همچنین در اطلاعیه آموزش و پرورش فارس آمده است:

بنابر اعلام اداره کل مدیریت بحران استانداری فارس تمامی مدارس شهرستان سپیدان در روز چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۴۰۴ به صورت مجازی در بستر شبکه شاد براساس برنامه زمان بندی زیر برگزار می‌شود.

مدارس ابتدایی از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰ صبح، مدارس متوسطه اول از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰ ظهر و مدارس متوسطه دوم از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ بعدازظهر ور بستر شبکه شاد فعالیت می‌کنند.