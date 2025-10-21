پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، در آستانه افتتاح سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در نمایشگاه جهانی بحرین به اهتزاز درآمد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، در آستانه افتتاحیه سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در نمایشگاه جهانی بحرین به اهتزاز درآمد. در این مراسم که با حضور علیرضا پاکدل سرپرست کاروان ایران در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان و دیگر مسئولان کاروان ورزشی کشورمان، مسئولان ستاد برگزاری بازی‌ها و نمایندگان کاروان‌های آسیایی برگزار شد، پرچم پرافتخار ایران در نمایشگاه جهانی بحرین برافراشته شد.

کاروان ورزشی ایران با عنوان «سفیران امید» و با حضور ۲۳۶ ورزشکار در قالب ۲۲ رشته در این دوره از بازی‌ها شرکت دارد.

مراسم رسمی افتتاحیه بازی‌ها، فردا چهارشنبه در نمایشگاه جهانی بحرین برگزار خواهد شد و احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در این مراسم حضور خواهد یافت.

رضا شجیع رئیس کمیته فنی کاروان، حمیرا اسدی و محمد کاظمی از اعضای کادر سرپرستی کاروان و حججی رئیس فدراسیون سه‌گانه از دیکر اعضای کاروان ورزشی ایران بودند که در این مراسم حضور داشتند.

یاسین موسوی و درسا فرشادپور از ملی‌پوشان موی‌تای، هستی خزایی و علیرضا رشیدی از ملی‌پوشان بسکتبال ۳ x ۳، امیرمهدی وظیفه، و وانیا فتحعلی‌پور از ملی‌پوشان ورزش‌های رزمی، فرزان احمدی و نازنین فاطمه داودی دو بوکسور کشورمان، پارسا رسولی جزی نماینده سه گانه و سوشیانت صادقی ملی‌پوش گلف از ورزشکاران حاضر در مراسم اهتزاز پرچم ایران بودند.