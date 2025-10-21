به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ حسن ابوالحسینی گفت: شهروندان از ابتدای امسال عمدتا با شکایت برداشت وجه غیر مجاز به این پلیس مراجعه کرده که فرآیند برگشت وجه آنها به محض تشکیل پرونده شروع شد.

وی با اشاره به اینکه عمده شکایت‌ها از طریق کلیک بر روی لینک جعلی است، افزود: در صورتی که شهروندان به متن پیام توجه کرده و بر روی لینک آلوده کلیک نکنند می‌توان از عمده موارد کلاهبرداری مالی جلوگیری کرد.

این مقام سایبری از کلاهبرداری بالغ بر ۵۷۸ میلیارد ریال در رابطه با جرائم مالی سایبری از ابتدای امسال در استان خبر داد و تصریح کرد: در مهرماه چندین پرونده با موضوع تماس‌های تلفنی کلاهبرداران تشکیل گردید که فورا در دستور بررسی کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت و در نهایت مبلغی بالغ بر چهار میلیارد ریال به مالباختگان عودت شد.

ابوالحسینی گفت: شهروندان آگاه باشند بر روی هیچ لینک مشکوک کلیک نکنند و در صورت تماس کلاهبرداران به بهانه‌های برنده شدن در قرعه کشی و یا موارد مشابه به هیچ عنوان هیچ رمزی در اختیارشان قرار ندهند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در بستر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بلافاصله موضوع را از طریق پل ارتباطی ۰۹۶۳۸۰ به کارشناسان مرکز فوریت‌های سایبری پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم به عمل آید.