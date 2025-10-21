در زمینه انرژی، مسکن، آب شرب و هوا؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در تلاش برای انجام تعهدات عمرانی استان هستیم.

معاون امور عمرانی استانداری مرکزی با بیان این مطلب، گفت: در زمینه انرژی، مسکن، آب شرب و هوا با مدیران دستگاه‌های مختلف در تلاشیم تا در چارچوب قانون و رضایتمندی مردم حرکت کنیم.

قدرت الله ابک در جمع خبرنگاران استان، با بیان اینکه به اندازه کافی ذخیره سوخت سالمتر نسبت به مازوت برای سوخت نیروگاه شازند در استان وجود دارد، گفت: در زمینه مسکن نیز تلاش ما خانه دار شدن متقاضیان خوش قول است.

ابک در زمینه آلودگی هوا نیز از اجرای طرح‌های مختلف در کنار اصلاح سوخت نیروگاه خبر داد و افزود: در بخش انرژی نیز با ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در تلشا برای تامین نیاز استان و جلوگیری از ناترازی هستیم.

او در مورد آب نیز از مردم خواست همچنان صرفه جویی را جدی بگیرند و گفت: با وجود اینکه استان مرکزی هفتمین استان دارای تنش آبی است، اما تلاش شده کمترین اسیب متوجه مردم باشد.

در این نشست ۱۲ مدیر دستگاه‌های مختلف مرتبط برای پاسخگویی به خبرنگاران حضور داشتند.

ابک در این نشست از تقطیع کردن نشست تلوزیونی وی از سوی برخی در فضای مجازی گلایه کرد و گفت: با این حال ما کوشش خود را برای کاهش دغدغه‌های مردم صرف می‌کنیم و این نوع برخورد‌ها خللی در اراده مدیران و مسئولان ایجاد نمی‌کند، اما کار اصلی هر رسانه در فضای مجازی ارائه حقایق است.