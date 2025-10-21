واحد تولید مواد غذایی درهشهر، واحد تولیدی نمونه استان شد
این واحد تولیدی به عنوان بزرگترین واحد تولید مواد غذایی غرب کشور، به دلیل رعایت استانداردهای روز جهانی و کیفیت بالای محصولات به عنوان واحد نمونه و شاخص استانی معرفی شد.
؛ واحد تولید مواد غذایی درهشهر، با تولید ۶۸ نوع مواد غذایی و خوراکی، بزرگترین واحد تولید مواد غذایی غرب کشور است و به دلیل رعایت استانداردهای بینالمللی و کیفیت بالای محصولات، از سوی اداره کل استاندارد استان ایلام بهعنوان واحد نمونه معرفی شد.
«یادگار محمدی» مدیر کل استاندارد استان ایلام، در بازدید از روند تولید این کارخانه گفت: تمام محصولات تولیدی مطابق با استانداردهای روز جهانی است و به لحاظ کیفیت و تنوع، این کارخانه بهعنوان واحد شاخص و نمونه استان انتخاب شد.
وی افزود: این کارخانه با تولید سالانه بیش از ۷ هزار تن فرآوردههای کشاورزی و باغی، نقش مهمی در تولید، اشتغال و صادرات محصولات منطقه به بازارهای جهانی دارد.
مدیر کل استاندارد استان تصریح کرد: در استان ایلام، ۱۳۰ واحد تولیدی و صنعتی تحت نظارت اداره کل استاندارد فعالیت میکنند و این کارخانه نمونه، الگویی موفق برای رعایت استانداردها و ارتقای کیفیت تولید به شمار میرود.