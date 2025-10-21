پخش زنده
امروز: -
طرح بازسازی مدرسه ۱۲ کلاسه میلاد مهاجرین شهرستان دزفول آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: این پروژه با هدف ایجاد محیطی ایمن، استاندارد و درخور دانشآموزان دزفولی، در چارچوب طرح ملی نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی آغاز شده است.
محمد سعیدی پور افزود: بنای جدید این مدرسه در زمینی به مساحت یک هزار و ۹۰۰ مترمربع و با زیربنای ۲ هزار و ۱۵۵ مترمربع ساخته خواهد شد. طراحی فضاها بر اساس نیازهای آموزشی روز، امکانات نوین یادگیری و رعایت کامل اصول ایمنی انجام گرفته تا محیطی پویا و الهامبخش برای رشد علمی و اخلاقی دانشآموزان فراهم شود.
وی ائامه داد: برای اجرای این پروژه، ۴۷ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی تخصیص یافته است و تمامی مراحل ساخت با استفاده از مصالح مقاوم، فناوریهای نوین و رعایت استانداردهای محیطی پیش خواهد رفت.