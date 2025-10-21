به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چهارچوب هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور تیم ملوان بندرانزلی، از ساعت ۱۶:۳۰ فردا در ورزشگاه ساحلی زنده یاد سیروس قایقران منطقه آزاد انزلی، به مصاف گلساپوش یزد خواهد رفت.

در دیگر دیدار این گروه تیم شاهین خزر رودسر و پارس جنوبی بوشهر از ساعت ۱۶:۳۰ فردا در بوشهر به مصاف هم خواهند رفت.

تا پایان هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ساحلی تیم ملوان بندر انزلی با پانزده امتیاز پنجم و تیم شاهین خزر رودسر با سه امتیاز امتیاز در رده هشتم جدول ده تیمی قرار دارند.