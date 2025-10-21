پخش زنده
بخش جدید کتابخانه استاد سعیدی بیرجند و «تالار کتاب و گفتوگو» با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی خراسان جنوبی در این مراسم با اشاره به جزئیات طرح گفت: بخش جدید کتابخانه استاد سعیدی در زیربنای ۲۸۶ متر مربع و با هزینهای بالغ بر سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان احداث و تجهیز شده است.
ظهوری افزود: عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۹۵ آغاز شد و اکنون پس از چند سال تلاش، به بهرهبرداری رسید.
به گفته وی در این طرح، فضاهای مختلفی از جمله بخشهای مطالعه عمومی، مخزن کتاب، بخش خدمات فرهنگی و «تالار کتاب و گفتوگو» ایجاد شده تا محیطی پویا برای تعامل فرهنگی و علمی بین اقشار مختلف جامعه فراهم شود.
سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان با اشاره به هدفگذاری فرهنگی در راهاندازی «تالار کتاب و گفتوگو» گفت: در این تالار جلساتی برای مباحثه، گفتوگو، نقد و پژوهشهای کتابخوانی برگزار خواهد شد و مورد استفاده محققان، دانشجویان و علاقهمندان به کتاب و کتابخوانی قرار میگیرد.
ظهوری افزود: کتابخانه استاد سعیدی از جمله کتابخانههای باسابقه و تأثیرگذار بیرجند است و تکمیل این پروژه میتواند نقش بسزایی در توسعه فرهنگی و تقویت جریان مطالعه در مرکز استان ایفا کند.