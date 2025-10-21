پخش زنده
امروز: -
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان گفت: مهلت ارسال آثار به سی و هفتمین دوره جشنواره تئاتر استان تا ۱۴ آبان امسال تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ جعفر محمدی با اشاره به بازبینی آثار از ۱۶ تا ۱۸ آبان گفت: این جشنواره از ۲۵ تا ۲۷ همین ماه برگزار میشود.
وی گفت: این دوره از جشنواره با رویکردی نوین بر نمایشهایی تمرکز دارد که با الهام از موضوعات و مسائل منطقه و استان زنجان با نگاهی جهانی و بهرهمند از شیوهها و جریانات روز به نمایش درآیند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان افزود: طبق اعلام دبیرخانه جشنواره، آثار نویسندگان بومی در اولویت انتخاب و داوری قرار دارد.
محمدی ادامه داد: بر اساس فراخوان منتشر شده، آثاری که در حد فاصل انتهای سی و ششمین تا شروع سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان زنجان تولید شده باشد، از اولویت برخوردار است.
وی ادامه داد: متقاضیان شرکت در جشنواره میبایست فرم درخواست شرکت و فرم شماره یک را مطابق با گاهشمار اعلامی در سامانه جشنواره تکمیل کنند.
محمدی گفت: هنرمندان و علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه تئاتر استان زنجان به شماره تلفن ۳۳۵۴۳۴۰۳ یا با انجمن هنرهای نمایشی استان تماس بگیرند.