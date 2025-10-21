مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان گفت: مهلت ارسال آثار به سی و هفتمین دوره جشنواره تئاتر استان تا ۱۴ آبان امسال تمدید شد.

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره تئاتر زنجان

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره تئاتر زنجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ جعفر محمدی با اشاره به بازبینی آثار از ۱۶ تا ۱۸ آبان گفت: این جشنواره از ۲۵ تا ۲۷ همین ماه برگزار می‌شود.

وی گفت: این دوره از جشنواره با رویکردی نوین بر نمایش‌هایی تمرکز دارد که با الهام از موضوعات و مسائل منطقه و استان زنجان با نگاهی جهانی و بهره‌مند از شیوه‌ها و جریانات روز به نمایش درآیند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان افزود: طبق اعلام دبیرخانه جشنواره، آثار نویسندگان بومی در اولویت انتخاب و داوری قرار دارد.

محمدی ادامه داد: بر اساس فراخوان منتشر شده، آثاری که در حد فاصل انتهای سی و ششمین تا شروع سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان زنجان تولید شده باشد، از اولویت برخوردار است.

وی ادامه داد: متقاضیان شرکت در جشنواره می‌بایست فرم درخواست شرکت و فرم شماره یک را مطابق با گاه‌شمار اعلامی در سامانه جشنواره تکمیل کنند.

محمدی گفت: هنرمندان و علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه تئاتر استان زنجان به شماره تلفن ۳۳۵۴۳۴۰۳ یا با انجمن هنر‌های نمایشی استان تماس بگیرند.