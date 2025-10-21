پخش زنده
جمعی از مردم گلستان در واکنش به سخنان رهبری در دیدار با ورزشکاران پیام ایشان را ایستادگی در برابر دشمنان و اتحاد و همدلی معنی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ برخی گفتند پیام اصلی سخنرانی رهبری این بود که باید در برابر تهدیدات دشمن ایستادگی کنیم، از هراس نترسیم و برای اعتلای ایران تلاش کنیم.
یک دانش آموز گلستانی گفت: من در سنگر مدرسه، از طریق کسب علم و تحصیل، در راه اعتلای کشور تلاش میکنم.
یک شهروند دیگر گفت: دیروز در پیامی که از سوی مقام معظم رهبری شنیدیم، عمیقاً احساس قدرت و امید بیشتری کردیم. همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، ما نیز بر تبعیت از ایشان تأکید میکنیم و اعلام میداریم که هرگز در معاملهای نابرابر و با زورگویی و دخالت دیگران حاضر نخواهیم شد.
یک شهروند گنبدی هم گفت: پیام دیگر به دشمنان این است که ملت ایران همواره آماده، مصمم و استوار است و هرگز از مواضع خود کوتاه نخواهد آمد؛ ملت با عزمی راسخ در برابر یاوهگوییها ایستاده و مشت محکمی بر دهان سخنان بیپایه و تهدیدها خواهد زد.