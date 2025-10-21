در سفر رئیس سازمان بازرسی به شهرستان مهران؛ پروژه راه آهن، استقرار پایانه بین شهری، نصب دستگاه‌های ایکس‌ری در گمرک و مسائل مربوط به منطقه آزاد مهران و پایانه‌های مسافربری بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در سفر رئیس سازمان بازرسی کل کشور به شهرستان مهران، ذبیح الله خدائیان با حضور در جلسه رسیدگی به مشکلات و مسائل کلان شهری، موارد و مسائل مطروحه را استماع و خطاب به بازرس کل استان ایلام برای پیگیری به منظور رفع موانع و مشکلات شهری تاکید کرد.

بررسی پروژه راه آهن، نیازسنجی استقرار پایانه بین‌شهری، مشکلات پایانه شهید رئیسی و پایانه شهید سلیمانی، نیازسنجی نصب دستگاه‌های ایکس‌ری در گمرک و مسائل مربوط به منطقه آزاد مهران از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.