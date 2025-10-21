اتاق بازرگانی خراسان رضوی در نامه‌ای رسمی به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار حذف طرح بهینه‌‎سازی ارزی شده‌است.رانت ها و فسادهای نهفته در این طرح علت ارسال این نامه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشست مشترک کمیسیون‌های «مدیریت واردات» و «سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان» اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: این نامه پس از برگزاری جلسات متعدد با معاونان و مشاوران وزارتخانه در تهران پیگیری شد و انتظار می‌رود این طرح حذف شود.

بامشکی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های ارزی و سامانه جامع تجارت افزود: محدودیت‌های جدید موجب تکمیل شدن سریع سهمیه‌های وارداتی و اختلال در تأمین مواد اولیه واحد‌های تولیدی شده است لذا تداوم این شرایط باعث افزایش قاچاق، خروج سرمایه و بی‌ثباتی در بازار می‌شود.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به آثار منفی چندنرخی بودن ارز گفت: ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، که به گروه محدودی تعلق گرفته، موجب گسترش رانت و فساد شده است.

بامشکی افزود: سیاست‌های انقباضی بانک‌ها روند تامین منابع را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده و ضرورت دارد دولت و نهاد‌های مالی راهکار‌های حمایتی موثرتری ارائه دهند.