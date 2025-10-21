به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فعالان رسانه ایِ ۱۶۵ شبکه رادیویی و تلویزیونیِ ملی و استانی هفته گذشته در رویداد ملی ایران جان فارس ایران به میدان آمدند تا از توانمندی ها، ظرفیت‌ها و داشته‌های استان فارس بگویند . مردم و مسئولان استان با ابراز خرسندی و رضایت از برپایی این رویداد ملی رسانه‌ای اعلام کردند پخش معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان فارس در شبکه‌های مختلف موجب تقویت حس امید و همبستگی ملی و زمینه ساز توسعه استان می‌شود