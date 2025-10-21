با حضور گسترده مردم قدردان کوهدشت پیکر حاج عزیز رحمتی پدر شهیدان نور کریم و موسی رحمتی به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، حاج عزیز رحمتی پدر شهیدان «موسی و نورکریم رحمتی» در شهرستان کوهدشت، پس از سال‌ها تحمل دوری از فرزندان شهیدش دعوت حق را لبیک گفت و به شهیدانش پیوست.

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مرحوم عزیز رحمتی با حضور گستردم مردم قدر شناس کوهدشت در قبرستان چراغان برگزار شد.

این پدر گرامی، دو فرزند به نام‌های نور کریم و موسی را تقدیم انقلاب و دفاع از میهن کرده است.

موسی، اول خرداد ۱۳۵۰ در روستای ســرکوه همیان از توابع شهرستان کوهدشت به دنیا آمد و در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۶۵ در بندیخان عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.

نور کریم پسر دیگر مرحوم حاج عزیز متولد ۱۶ فروردین ۱۳۴۹ بود که در تاریخ ۴ دی ۱۳۶۵ و تنها ۸ روز پس از شهادت موسی پسرش به لقاء پیوست و آسمانی شد.