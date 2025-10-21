پخش زنده
آغاز عملیات کاشت نهال در ۵۲ هکتار از اراضی منطقه سراجه که از مهمترین کانونهای گرد و غبار در استان قم و ایران محسوب میشود، به عنوان یکی از بزرگترین طرحهای زیست محیطی کشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این مراسم سه نماینده مردم قم در مجلس آقایان ذوالنور، رئیسی و روانبخش، برخی مدیران استان و همچنین معاون سازمان منابع طبیعی کشور نیز حضور داشتند.
استاندار قم در این مراسم گفت: با توجه به اهمیت این موضوع و تصویب آن در کارگروه ملی در گام نخست ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این طرح در نظر گرفته شده است.
اکبر بهنام جو ادامه داد: اعتبار پیش بینی شده برای طرح مقابله با گرد وغبار منطقه سراجه قم ۵ همت است که لازم است نهادها و ارگانهای مربوطه برای انجام سریعتر طرح مشارکت داشته باشند.
وی از واگذار ۲ هزار هکتار از این طرح ملی به سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در کنار اعتبارات دولتی خبر داد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: برنامه مقابله با پدیده گرد و غبار در منطقه سراجه قم پس از جلسات متعدد کارشناسی و میدانی در سطوح ملی و استانی، در بیست و دومین جلسه ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت گرد و غبار کشور به تصویب نهایی رسید.
به گفته سیده مریم محمدی منطقه سراجه به عنوان بحرانیترین کانون گرد و غبار استان قم در فاصله ۲۰ کیلومتری کلانشهر قم قرار گرفته است.
وی با اشاره به ضرورت اجرای این طرح برای مقابله با بحران گرد و غبار در استان قم، گفت: موفقیت این طرح در جهت بهبود وضعیت و کاهش اثرات گرد و غبار در قم و مرکز کشور، در گرو همراهی، هماهنگی و مشارکت تمامی دستگاههای اجرایی خواهد بود تا بتوان با تلفیق روشهای مختلف مدیریتی، و توجه به اصل پیشگیری به نتایج مثبت و مؤثری طی سالهای آینده دست یابیم.