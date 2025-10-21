به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ برخورد مرگبار خودروی وانت نیسان و پراید در جاده نظامی قائم شهر ۳ کشته برجای گذاشت.

بر اساس اعلام روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران؛ در ساعت ۱۶:۲۴ امروز سه شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ خبر این حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس مازندران اعلام شد و بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه واقع در جاده نظامی قائم شهر اعزام شدند.

در این حادثه که گفته شد بر اثر برخورد خودروی وانت نیسان و پراید اتفاق افتاد ۳ نفر در دم جان باختند و یک نفر مصدوم شد که این مصدوم پس از انجام اقدامات درمانی پیش بیمارستانی اولیه، به بیمارستان رازی قائم شهر منتقل شد.