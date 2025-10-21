دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: سلاح، بخشی از قدرت لبنان است و دشمنان نمی‌خواهند لبنان قدرتمند باشد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از شبکه تلویزیونی المنار؛ شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم رونمایی از کتاب «غناء و موسیقی» که شامل پژوهش‌هایی از امام خامنه‌ای بود، با اشاره به وضعیت منطقه و لبنان تأکید کرد که با وجود توطئه‌ها و همدستی‌های بین‌المللی، رژیم اسرائیل نتوانسته و نخواهد توانست اهداف خود را محقق کند.

وی دخالت آمریکا در لبنان و منطقه را بسیار مضر خواند و تصریح کرد: این مداخله اثبات می‌کند که آمریکا هدایت‌کننده نسل‌کشی‌ها و جنایات است.

شیخ نعیم قاسم خطاب به دولت آمریکا و براک، فرستاده آمریکا به لبنان و سوریه تاکید کرد که از تهدید لبنان به نابودی قدرتش و الحاق آن به طرح «اسرائیل بزرگ» دست بردارید.

وی افزود: ثبات لبنان تنها با دوری دست رژیم اسرائیل امکان‌پذیر است و زمانی که نتانیاهو از «اسرائیل بزرگ» سخن می‌گوید، این طرح در واقع خدمت به آمریکای بزرگ است، همانطور که اقدامات ترامپ در سراسر جهان نشان می‌دهد.

دبیرکل حزب الله لبنان خاطرنشان کرد: لبنان نمی‌تواند آنچه رژیم اسرائیل و آمریکا می‌خواهند در اختیارشان بگذارد زیرا یک ملت شجاع با فداکاری‌های بزرگ دارد و این فداکاری‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.

شیخ نعیم قاسم افزود: لبنان در یک مرحله حساس از منازعه قرار دارد که هم رنج و هم امید در آن موج می‌زند، زیرا رژیم اسرائیل نتوانسته و نخواهد توانست اهداف خود را تحقق بخشد.

وی بر اهمیت حفظ استقلال، کرامت و قدرت لبنان تأکید کرد و گفت: کسانی که فکر می‌کنند خلع سلاح حزب‌الله مشکل را حل می‌کند، اشتباه می‌کنند زیرا این سلاح بخشی از قدرت لبنان است و دشمنان نمی‌خواهند لبنان قدرتمند باشد.

دبیرکل حزب الله لبنان افزود: تهدید‌ها تأثیری بر لبنان ندارد و تمامی توافق‌ها اجرا شده و فشار‌ها و مانور‌ها تنها اتلاف وقت و منابع است.

شیخ نعیم قاسم خطاب به دولت لبنان گفت: مسئولیت حفاظت از حاکمیت بر عهده آنان است و باید اقدامات صحیح برای حفظ حاکمیت انجام دهند و در بازسازی کشور فعالانه عمل کنند.

وی همچنین تأکید کرد: رئیس بانک مرکزی لبنان کارمند آمریکا نیست که بتواند مردم را از حقوقشان محروم کند و دولت باید محدودیتی برای او ایجاد کند.

شیخ نعیم قاسم گفت: لبنان نباید زندانی آمریکا باشد و هیچ کس نباید زیر سلطه و مدیریت آمریکا قرار گیرد و تمامی نهاد‌ها و مسئولان باید تحت مدیریت دولت لبنان برای خدمت به مردم و شهروندان عمل کنند.