به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سردار سرتیپ دوم نوروزی در این مراسم گفت: سپاه پاسداران، ضمن آمادگی همه‌جانبه برای اجرای مأموریت‌های خطیر در دفاع از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و منافع ملی، در عرصه‌های سازندگی، محرومیت زدایی و توسعه پایدارکشور هم پای کار است.

نماینده ولی فقیه در سپاه مهاباد هم شهدا را سرمایه‌های جاویدان نظام اسلامی دانست وگفت: امروز امنیت، اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی مرهون و مدیون خون پاک شهیدان و صبر و استقامت خانواده‌های آنان است.