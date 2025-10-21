پخش زنده
امروز: -
سردار سرتیپ دوم اکبر نوروزی، فرمانده سپاه مهاباد با آرمانهای شهدا تجدید بیعت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سردار سرتیپ دوم نوروزی در این مراسم گفت: سپاه پاسداران، ضمن آمادگی همهجانبه برای اجرای مأموریتهای خطیر در دفاع از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و منافع ملی، در عرصههای سازندگی، محرومیت زدایی و توسعه پایدارکشور هم پای کار است.
نماینده ولی فقیه در سپاه مهاباد هم شهدا را سرمایههای جاویدان نظام اسلامی دانست وگفت: امروز امنیت، اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی مرهون و مدیون خون پاک شهیدان و صبر و استقامت خانوادههای آنان است.