جانشین فراجا گفت: هر مامور انتظامی اگر با تردد خودرو‌های بدون پلاک و پلاک مخدوش مواجه شد، باید همانجا اعمال قانون کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار قاسم رضایی گفت: مشاهده هر گونه خودروها و موتورسیکلت‌های بدون پلاک یا با پلاک مخدوش نشانه‌ای زننده و ناپسند در کشور است و برخورد قانونی با این تخلفات در دستور کار جدی قرار دارد.

وی افزود: بر اساس اعلام پلیس؛ بخش عمده این تخلفات جرم‌زا است و در برخی موارد می‌تواند با جرائم امنیتی مرتبط باشد. تمامی مأموران انتظامی، اعم از پلیس راهور و سایر مأموران، موظف به اعمال قانون در این زمینه هستند.

جانشین فراجا بیان کرد: برخورد با چنین تخلفاتی از قبل نیز در دستور کار بوده و از این پس با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.