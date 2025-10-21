پخش زنده
جانشین فراجا گفت: هر مامور انتظامی اگر با تردد خودروهای بدون پلاک و پلاک مخدوش مواجه شد، باید همانجا اعمال قانون کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار قاسم رضایی گفت: مشاهده هر گونه خودروها و موتورسیکلتهای بدون پلاک یا با پلاک مخدوش نشانهای زننده و ناپسند در کشور است و برخورد قانونی با این تخلفات در دستور کار جدی قرار دارد.
وی افزود: بر اساس اعلام پلیس؛ بخش عمده این تخلفات جرمزا است و در برخی موارد میتواند با جرائم امنیتی مرتبط باشد. تمامی مأموران انتظامی، اعم از پلیس راهور و سایر مأموران، موظف به اعمال قانون در این زمینه هستند.
جانشین فراجا بیان کرد: برخورد با چنین تخلفاتی از قبل نیز در دستور کار بوده و از این پس با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.