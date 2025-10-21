به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، کشاورزان روستای قم قلعه مهاباد پس از ماه‌ها تلاش شبانه‌روزی این روز‌ها شاهد برداشت محصول و به ثمر نشستن زحمات خود هستند. یونس گلشنی‌فر، کشاورز این روستا در مصاحبه‌ای گفت: پیاز یکی از محصولات مهم منطقه است که علاوه بر تأمین نیاز بازار، فرصت‌های اشتغالزایی فصلی را نیز فراهم می‌کند.

میانگین عملکرد برداشت پیاز در هر هکتار بین ۵۵ تا ۶۰ تن برآورد شده است.

رسول سعید، معاون فنی جهاد کشاورزی مهاباد نیز در این باره اعلام کرد: سطح زیر کشت پیاز در سال جاری حدود ۲۷۰ هکتار است و پیش‌بینی می‌شود ۱۵ تا ۱۶ هزار تن محصول تولید شود.

با وجود این موفقیت‌ها، تولیدکنندگان دغدغه‌هایی نیز دارند؛ از جمله نیاز بالای این محصول به منابع آبی. به همین دلیل، امسال تمامی اراضی زیر کشت پیاز در مهاباد با استفاده از روش‌های نوین آبیاری مدیریت شده است تا مصرف آب بهینه شود.

کشاورزان مهابادی تا نیمه اول آبان ماه مشغول برداشت پیاز در مزارع خود خواهند بود و این فصل را فرصتی برای رونق اقتصادی و تأمین نیاز بازار می‌دانند.