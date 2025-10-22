پخش زنده
سرپرست شرکت گاز استان زنجان اعلام کرد: در ۶ ماهه نخست امسال؛ ۵ هزارو ۹۵۸ مشترک جدید گاز طبیعی در بخشهای مختلف خانگی، تجاری و صنعتی استان زنجان از گاز طبیعی بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مسعود صابری فر گفت: با جذب ۵ هزارو ۹۵۸ مشترک جدید در ۶ ماه نخست سال جاری، مجموع مشترکین گاز در استان زنجان به ۴۳۳ هزار و ۲۱۵ مشترک افزایش یافت.
وی افزود: هماکنون ۳۹۴ هزار و ۴۳۲ مشترک به بخش خانگی، ۳۵ هزار و ۹۹۹ مشترک به بخش عمومی و ۲ هزار و ۷۸۴ مشترک نیز به بخش صنعتی اختصاص دارد.
سرپرست شرکت گاز استان زنجان یادآور شد: از کل اشتراکپذیریهای انجامشده در ۶ ماهه اول سال، ۲۹۹ هزار و ۴۲۲ مشترک در شهرها و ۱۳۳ هزار و ۷۹۳ مشترک نیز در روستاهاست.
صابری فر با اشاره به اینکه شرکت گاز استان زنجان حرکت رو به رشد و پرشتابی را در توسعه گازرسانی به اقصی نقاط استان دارد، تصریح کرد: با وجود مشکلات مختلف؛ گازرسانی به روستاهای استان ادامه و طبق تعهد و برنامههای پیش بینی شده به زیر ساختهای اقتصادی و ارتقاء کیفی خدمات؛ توجه ویژه داریم.
وی خاطرنشان کرد: توسعه گازرسانی در استان زنجان با هدف افزایش رفاه مردم و حمایت از تولید و پایداری شبکه گازرسانی با جدیت در حال اجراست.