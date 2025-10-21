پخش زنده
امروز: -
از نوسازی بافتهای فرسوده تا تکمیل طرحهای نیمه تمام شهرداری از مهمترین محورهای نشست ستاد بازآفرینی شهری در مهاباد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در این نشست از تعریف طرحهای جدید برای نوسازی بافتهای فرسوده در این شهرستان خبر داده شد.
رئیس اداره راه و شهرسازی مهاباد گفت: پروژه مدرسه ۱۲ کلاسهی باغ سیسه که ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با اعتباری که در نظر گرفته شده در سال ۱۴۰۵ تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.
سوران کریمی افزود: در سفر آقای بابایی عضو هیت مدیره بازآفرینی که از بافتهای فرسوده شهری بازدید داشتند، قول مساعد برای سه پروژه در محلههای هدفت دادند که با همکاری شهرداری تعریف خواهند شد.
شهردار مهاباد هم از تسریع در تکمیل طرحهای نیمه تمام خبر داد.
بابک رستمپور، شهردار مهاباد، با اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی پروژههای شهری در سال جاری، گفت: برای سال ۱۴۰۴، شهرداری مهاباد فاز اول پروژه کمربندی داشامجید را در دستور کار دارد.
وی افزود: احداث پارک در منطقه پشت تپ، هدایت کانال آبهای سطحی و تأمین قیر برای محلات هدف با اولویت پشت تپ، سیدآباد و خانگی از دیگر پروژههای مهم شهرداری هستند که برای آنها اعتبار بیش از ۱۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
تأمین قیر برای آسفالت معابر شهری و محوطه مدارس، تجهیز مدارس مناطق کمتر برخوردار و احداث کتابخانه در منطقه پشت تپ نیز از موضوعات مطرح شده در این نشست بود که در راستای بهبود زیرساختهای شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دنبال میشود.