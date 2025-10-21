پخش زنده
مسئول هماهنگی و ارتباطات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای چهارمحال و بختیاری از اختصاص ۵۰ سهمیه عمره دانشگاهیان به این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، احمدرضا قیاسی با اشاره به پایان ثبتنام دانشگاهیان استان در بیست و یکمین دوره عمره دانشگاهیان، گفت: سهمیه دانشگاهیان استان نسبت به سال گذشته روند صعودی داشته و به ۵۰ سهمیه افزایش یافت.
مسئول هماهنگی و ارتباطات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای افزود: اعزام زائران در سه مرحله و مطابق با گروههای هدف انجام خواهد شد که اعزام دانشجویان مجرد ۳۰ آبانماه، اعزام اساتید و دانشجویان متأهل ۱۰ آذرماه و اعزام پسران مجرد، ۲۰ آذرماه خواهد بود.
قیاسی با اشاره به استقبال گسترده و ثبتنام همزمان زائرین در سراسر کشور، گفت: با توجه به استقبال بالای دانشگاهیان، مهلت ثبتنام یکبارتمدید شد.
وی افزود: اعزام زائرین استان چهارمحال و بختیاری همزمان با زائرین استان اصفهان و از ایستگاه پروازی اصفهان انجام خواهد شد که جزئیات مربوط به پرواز و زمانبندی دقیق پس از نهایی شدن، اطلاعرسانی خواهد شد.