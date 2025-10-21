اکسیژن مایع طبی، محصولی پرکاربرد و حیاتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این واحد صنعتی که از سال ۱۴۰۲ در شهرک صنعتی اردکان به فعالیت می‌پردازد، روزانه حدود ۱۰ تن محصول تولید می‌کند که اغلب کاربرد بیمارستانی دارد.

این محصول تولیدی در بیشتر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان یزد و برخی استان‌های کشور نجات بخش جان بیماران است. همچنین در برخی مراکز صنعتی به ویژه واحد‌های فولادی کاربرد‌های فراوانی دارد.

برای تولید اکسژن مایع طبی هیچ ماده اولیه‌ای لازم نیست، تنها هوای محیط را می‌گیرند و آن را با بهره گیری از فرایندی پیچیده به دمای ۱۸۰ درجه زیر صفر می‌رسانند و اکسیژن مایع را تولید می‌کنند.

صنعت تولید اکسیژن طبی مایع، صنعتی پاک است که آب و گاز نمی‌خواهد و نه تنها هیچ آلایندگی و پسماندی ندارد، بلکه ۱۰ درصد تولید خود که همان اکسیژن خالص است را روانه هوای محیط می‌کند.

تولید این محصول با اجرای طرح توسعه این واحد صنعتی تا سه ماه آینده به سه برابر خواهد رسید. مهمتر اینکه، نیتروژن که محصولی پر کاربرد در صنایع مختلف است را نیز تولید خواهد کرد.