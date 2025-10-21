پخش زنده
امروز: -
مشاور عالی رئیس قوه قضائیه و مدیر کل ارتباطات مردمی امروز در دیدارهای جداگانه با شهروندان، به بررسی مشکلات و درخواستهای مطرح شده پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ حجت الاسلام والمسلمین «سید احمد مرتضوی مقدم» مشاور عالی رئیس قوه قضائیه و «علی اصغر رفاهی» مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه امروز در دیدارهای جداگانه با مراجعین، به بررسی مشکلات و درخواستهای مطرح شده از سوی شهروندان پرداختند، این دیدارها با هدف شنیدن دغدغههای مردم و ارائه راهکارهای مناسب برای تسهیل امور قضائی برگزار شد.