مشاور عالی رئیس قوه قضائیه و مدیر کل ارتباطات مردمی امروز در دیدار‌های جداگانه با شهروندان، به بررسی مشکلات و درخواست‌های مطرح شده پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ حجت الاسلام والمسلمین «سید احمد مرتضوی مقدم» مشاور عالی رئیس قوه قضائیه و «علی اصغر رفاهی» مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه امروز در دیدار‌های جداگانه با مراجعین، به بررسی مشکلات و درخواست‌های مطرح شده از سوی شهروندان پرداختند، این دیدار‌ها با هدف شنیدن دغدغه‌های مردم و ارائه راهکار‌های مناسب برای تسهیل امور قضائی برگزار شد.