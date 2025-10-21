به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیر جهاد کشاورزی بخش بیرانوند با اشاره به با اشاره به اینکه سطح زیر کشت لوبیا در سطح ۴ هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی استان اظهار کرد: ۴۵۰ هکتار از مزارع لوبیا در بیرانشهر است که پیش‌بینی می‌شود هزار و ۲۰۰ تن لوبیا در این بخش برداشت شود.

سیاوش بیرانوند افزود: بخشی از لوبیای کشت شده در منطقه بیرانوند به‌صورت نواری است که هم در مصرف آب صرفه‌جویی شده و هم باعث افزایش عملکرد لوبیا کاران شده است.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی بخش بیرانوند، در لرستان ارقام مختلف لوبیا از جمله قرمز، چیتی، چشم‌بلبلی و سفید کشت می‌شود.