پیش بینی برداشت هزار و ۲۰۰ تن لوبیا از مزارع بیرانشهر
مدیر جهاد کشاورزی بخش بیرانوند گفت: پیشبینی میشود از ۴۵۰ هکتار مزارع لوبیا در بخش بیرانوند هزار و ۲۰۰ تن محصول برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیر جهاد کشاورزی بخش بیرانوند با اشاره به با اشاره به اینکه سطح زیر کشت لوبیا در سطح ۴ هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی استان اظهار کرد: ۴۵۰ هکتار از مزارع لوبیا در بیرانشهر است که پیشبینی میشود هزار و ۲۰۰ تن لوبیا در این بخش برداشت شود.
سیاوش بیرانوند افزود: بخشی از لوبیای کشت شده در منطقه بیرانوند بهصورت نواری است که هم در مصرف آب صرفهجویی شده و هم باعث افزایش عملکرد لوبیا کاران شده است.
به گفته مدیر جهاد کشاورزی بخش بیرانوند، در لرستان ارقام مختلف لوبیا از جمله قرمز، چیتی، چشمبلبلی و سفید کشت میشود.
بیرانوند افزود: پیش بینی میشود که ۳۷ هزار تن انواع لوبیا از مزارع استان برداشت شود.
لرستان با تولید ۳۷هزار تن لوبیا و سطح زیرکشت ۱۳ هزار و ۸۰۰ هکتار رتبه دوم را در کشور به خود اختصاص داده است.