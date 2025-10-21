فاز سوم مجتمع مسکونی فدک در شهر کرمانشاه امروز با حضور حجت الاسلام والمسلمین حسین روحانی نژاد نماینده ولی فقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، این مجموعه شامل ۴۰ واحد مسکونی است که در راستای برنامه‌های حمایتی ساخت مسکن برای محرومان احداث شده است.

احداث ۵۰ هزار واحد مسکونی محرومین در سطح کشور در دستور کار بنیاد مسکن قرار دارد که سهم استان کرمانشاه از این طرح هزار و ۵۰۰ واحد است. اجرای این واحدها طی برنامه سه‌ساله و در مناطق شهری انجام می‌شود.

همچنین برای خانوارهای محروم ساکن روستاها، زمین و تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی با کارمزد پایین در نظر گرفته شده تا امکان تسهیل در ساخت و تأمین مسکن برای این قشر فراهم شود.