کتاب سلوک یحیی با موضوع زندگی آیهاللهشیخیحیی ابوطالبی اراکی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کتاب سلوک یحیی پیرامون یکی از مفاخر دینی اراک در دانشگاه اراک رونمایی شد.
پدیدآورنده این کتاب در این مراسم با بیان این که کتاب شامل زندگینامه آیهاللهشیخیحیی ابوطالبیاراکی از مفاخر دینی و فقهی اراک در قرن اخیر است، گفت: در این کتاب تلاش شده با بیانی ساده پیرامون زندگی و تلاشهای علمی آیهاللهشیخیحیی ابوطالبیاراکی با اسناد، عکس و نوشتههای قدیمی اطلاعاتی جامع به مردم داده شود.
علی حسنبیگی افزود: آیهاللهشیخیحیی ابوطالبیاراکی از شاگردان امام راحل بوده و در طول عمر علمی خود توانست کتاب فقهی ۱۰ جلدی بنویسید و در حوزه تحصیلی و تدریسی خود موثر بوده است.
مقدمه این کتاب بیش از ۳۰۰ صفحهای به قلم آیت الله سبحانی نگاشته شده است.
یحیی ابوطالبی اراکی در سال ۱۲۸۴ش در اراک و در خانوادهای روحانی به دنیا آمد.
پدرش ملا محمدصالح ابوطالبی از فقهای دوران است.
دکتر علی حسن بیگی نویسنده این کتاب از مدرسان دانشگاه اراک و مولف چندین کتاب است.