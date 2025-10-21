به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مباحث مرتبط به امور مالیاتی و بیمه، تسهیلات بانکی، ناترازی‌های انرژی و مسائل مرتبط با آب از مسائل مطرح شده بود.

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر حل و فصل مشکلات فعالان اقتصادی استان گفت: مواردی که نیاز به اصلاح قانون باشد را در مجلس دنبال خواهیم کرد.

محمدصالح جوکار با اشاره به برنامه هفتم پیشرفت کشور اظهار داشت: بخشی از اینها توسط دولت اجرایی نشده است و ما دنبال آن هستیم تا این موارد در استان محقق شود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی استان هم با بیان اینکه انتظار داریم مباحث مطرح شده در این نشست توسط نمایندگان مجلس و بخش دولتی پیگیری و حل و فصل شود، تصریح کرد: امیدواریم نتایج این پیگیری‌ها برای فعالان اقتصادی ملموس باشد.

امیرجلیلی ادامه داد: مهمترین خواسته ما رفع مشکلات بورسی، رفع ناترازی‌ها و موانع مرتبط با بازگشت ارز و رفع مشکلات تامین اجتماعی است.