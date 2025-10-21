پخش زنده
با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس روند اجرای طرحهای کشاورزی و تولیدی در پیرانشهر بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در جریان نظارت میدانی رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در شهرستانهای سردشت و پیرانشهر، طرحهای تولیدی و صنعتی منطقه از جمله طرح پرورش مرغ مادر و کارخانه آرد پیرانشهر مورد بررسی قرار گرفت.
این واحد پرورش طیور شامل ۱۰ سالن پرورش هر یک به مساحت ۷۰۰ مترمربع است که با ظرفیت پرورش ۴۰ هزار قطعه مرغ مادر احداث شده و طبق برنامهریزیها هفته آینده به بهرهبرداری خواهد رسید. بخش زیادی از تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز این مجموعه از خارج کشور تأمین و وارد شده و در حال نصب است.
این طرح با ایجاد اشتغال مستقیم برای ۲۵ نفر، از طرحهای شاخص استان در حوزه دام و طیور محسوب میشود و به دلیل نبود واحد مشابه، نمونهای کمنظیر در سطح استان به شمار میآید. با این حال، طرح نیازمند تأمین سرمایه در گردش برای آغاز کامل چرخه تولید است تا بتواند ظرفیت بالقوه خود را به بهرهوری واقعی تبدیل کند.
همچنین در ادامه این نظارت میدانی که به دعوت کمال حسینپور، نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی انجام شد، رئیس کمیسیون کشاورزی از کارخانه تولید آرد پیرانشهر نیز بازدید کرد.
این کارخانه با وجود ظرفیت تولید پنج هزار تن آرد در ماه، در حال حاضر تنها ۸۰۰ تن سهمیه گندم دریافت میکند، در حالی که سایر کارخانههای مشابه استان سهمیهای حدود سه هزار تن دارند. بررسیها نشان داد که در شهرهای سردشت، پیرانشهر و میرآباد هیچ کارخانه تولید آرد دیگری فعال نیست و افزایش سهمیه گندم این واحد به حداقل هزار تن در ماه میتواند بخشی از نیاز منطقه را تأمین و ظرفیت بلااستفاده کارخانه را فعال کند.
همچنین اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در حاشیه سفر نظارتی به آذربایجان غربی، از تولیدات کشاورزی پیرانشهر از جمله گلخانه تولید توت فرنگی، برداشت چغندر قند و روند ساخت کارخانه در حال احداث کنستانتره بازدید کردند.