در پی طرح اچ دی سازی شبکههای استانی رسانه ملی و با نصب فرستندههای پرقدرت، حالا در کنار بسیاری از شبکههای استانی، برنامههای شبکه مهاباد هم با کیفیتی بالا و تصاویری شفاف به گیرندهها میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، صداوسیمای مرکز مهاباد به عنوان یکی از ۳۳ مرکز استانی سازمان صدا و سیما، از بهمن ماه سال گذشته پخش برنامههای خود را با کیفیت اچدی آغاز کرده است. مخاطبانی که اکنون برنامههای شبکه مهاباد را با تصویری شفاف و کیفیتی بالا از قاب تلویزیون دنبال میکنند، نتیجه تلاشهای متخصصان و مهندسان پشتیبانی فنی رسانه ملی در پروژه گسترده اچدیسازی شبکههای استانی هستند.
این پروژه که با نصب فرستندههای پرقدرت و بهروزرسانی تجهیزات فنی صورت گرفته، مهرماه امسال به نقطه اوج خود رسید و کیفیت پخش تمام شبکههای استانی صدا و سیما به صورت کامل به اچدی ارتقاء یافت.
با این تحول، بینندگان شاهد تجربهای جدید و حرفهای از برنامههای استانی خواهند بود که در افزایش رضایت مخاطبان و ارتقاء سطح پخش تلویزیونی نقش بسزایی دارد.