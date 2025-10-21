به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این نشست که باهدف توزیع خوراک حلال بین مردم استان برگزار شد، نماینده ولی فقیه در خوزستان با اشاره به دغدغه مندی مسئولان درخصوص حلال و حرام بودن دام و آبزیان بین مردم، گفت: نظارت بر این واجب شرعی از وظایف نظام مقدس اسلامی است. استفاده از آبزیان یا خوراکی حرام مثل یک سم است که اگر انسان با آگاهی یا بدون علم آن را انجام دهد دچار ضرر خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد تأکید کرد: مجموعه دایره نظام مقدس اسلامی تکلیف دارد که با افراد سوء استفاده گر در دام و آبزیان مردم مقابله جدی داشته باشد چراکه خوراک با حلال و حرام آنها مرتبط است. دستگاه قضاء نیز آمادگی برخورد قضایی با این افراد را دارد.

در این نشست مدیران دستگاه‌های مربوطه به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.