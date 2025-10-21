به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، متن پیام تسلیت مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان به مناسبت درگذشت «گلپری کریمی بازوند» مادر شهید والامقام «حاتم بازوند» در شهرستان رومشکان به شرح زیر است:

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

إنّا لله وإنّا إلیهِ رَاجعُون

خانواده محترم شهید والامقام «حاتم بازوند»

خبر درگذشت مرحومه مغفوره شادروان «گلپری کریمی بازوند» مادر بزرگوار شهید والامقام «حاتم بازوند»، از نمونه‌های صبر و ایثار، موجب تأثر و تألم خاطر گردید.

مادری که خالصانه و برای رضایت حضرت حق، عزیزترین سرمایه‌ی خویش را در دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی فدا نمود تا حافظ و پاسدار نظام و میهن اسلامی مان باشد.

مصیبت درگذشت این مادر فداکار را به خانواده ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزدمنان علو درجات برای آن بانوی مومنه و صبر و شکیبایی برای بازماندگان مسئلت می‌نماییم.

خداوند رحمان، پاداش صبر و بردباری مادر شهیدان حماسه آفرین را در سرای جاودان، با فضل و کرم خویش به وی عطا فرماید.