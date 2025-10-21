پخش زنده
امروز: -
حدود ۲۱ هزار قلم فرآورده آرایشی غیرجاز در بازرسی از بازار، انبارها و مراکز توزیع در نیشابور کشف و نابود شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی نیشابور گفت: ۲۰ هزار و ۸۸۵ هزار قلم انواع فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز، تقلبی، فاقد پروانه بهداشتی و تاریخ مصرف گذشته در راستای اجرای طرح های نظارتی و با هدف صیانت از سلامت مصرف کنندگان جمع آوری و نابود شد.
دکتر نسرین خارقانی مقدم افزود: این اقلام پس از بازرسی های مستمر از بازار، انبارها و مراکز توزیع با نظارت کامل کارشناسان این اداره در حضور نمایندگان دستگاه های نظارتی، پلیس آگاهی و معاونت غذا و دارو امروز به طورکامل نابود شد.
سرپرست اداره آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور نیز اظهار کرد: فرآورده های آرایشی و بهداشتی مستقیم با سلامت مصرف کنندگان در ارتباط هستند و استفاده از محصولات غیرمجاز می تواند منجر به عوارض جدی از جمله حساسیت های پوستی، آسیب های چشمی و مسمومیت های شیمیایی شود از این رو برخورد قاطع با این گونه اقلام تقلبی یکی از اولویت های اصلی ما است.
دکتر مصطفی حسین آبادی افزود: کارشناسان ما به طور شبانه روزی برای جلوگیری از ورود، نگهداری و عرضه هرگونه فرآورده فاقد مجوز و تقلبی به بازار فعالیت می کنند و اجرای طرح های نظارتی و برخورد با متخلفان این حوزه به صورت مستمر ادامه دارد.
وی با تأکید بر نقش شهروندان در این فرآیند از مردم خواست: هنگام خرید محصولات آرایشی و بهداشتی به مواردی چون کد مجوز بهداشتی (IRC)، تاریخ تولید و انقضا، برچسب اصالت و محل فروش معتبر توجه ویژه داشته باشند.
شهرستان نیشابور با ۲ بخش سرولایت و مرکزی دارای سه شهر «بار»، «چکنه» و نیشابور و ۳۵۵ هزار نفر جمعیت در ۱۱۰ کیلومتری جنوب غرب مشهد قرار دارد.