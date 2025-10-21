به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ مالک حزبائی گفت: در پی رسیدگی به پرونده محکومان متواری، ماموران انتظامی ۲ نفر که به اتهام شرکت در درگیری دسته جمعی محکوم و متواری شده بود، را شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی محکومان متواری را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی طی عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان هویزه با اشاره به اینکه متهمان پس از تحویل به مرجع قضائی با قرار صادره راهی زندان شدند، از شهروندان خواست: در صورت برخورد با هرگونه موارد مشکوک مراتب را سریعاً با پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند.