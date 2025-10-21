به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به اطلاع مشترکین محترم در شهر اراک میرساند به منظور عملیات اجرایی در بخشی از شبکه آبرسانی شهر اراک، ممکن است ساکنین محترم کوی جهانگیری، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان میرزای شیرازی و فرعی‌های آن و کمربندی شمالی در روز چهار شنبه ۳۰/ ۰۷ / ۱۴۰۴ از ساعت ۸ الی ۱۲، با کمبود فشار یا قطع آب مواجه شوند.

از مشترکین محترم تقاضا داریم به منظور جلوگیری از مشکلات احتمالی نسبت به ذخیره آب مصرفی خود پیش بینی‌های لازم را بعمل آورند. یاد آوری می‌شود چنانچه همشهریان بزرگوار در مصرف آب صرفه جوی و آب مورد نیاز خود را به اندازه ذخیره نمایند امکان مواجه شدنشان با قطع آب کمتر خواهد شد.

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با شماره ۱۲۲ به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات و گزارشات شما در حوزه اتفاقات آب و فاضلاب است.